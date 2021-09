Nichts als heiße Luft

Michael Kappeler/dpa; Montage: jW/MIS

Es ist bereits 29 Jahre her, dass im brasilianischen Rio de ­Janeiro die UN-Klimaschutzrahmenkonvention unterzeichnet wurde. Die Gefahr der Erderwärmung müsse verhindert werden, versprachen die Regierungen. Die Industriestaaten sollten vorangehen, um den anderen mehr Raum zur Entwicklung zu geben. Doch nichts ist geschehen. Wenn man davon absieht, dass der Bundesverband der Deutschen Industrie vollmundig Selbstverpflichtungen abgegeben hat. Statt Taten folgen zu lassen, wurden neue Kohlekraftwerke gebaut, strengere Abgasnormen für den Straßenverkehr jahrzehntelang hintertrieben, der Luftverkehr ausgeweitet, Flughäfen subventioniert, in der Landwirtschaft Überdüngung und Massentierhaltung gefördert, Chemie- und Stahlindustrie mit Samthandschuhen angefasst, Dörfer abgerissen, die Tagebaue für Braunkohle weiter vorangetrieben, Wälder für Autobahnen abgeholzt. Und zum Schluss auch noch der Ausbau von Solar- und Windenergieanlagen sabotiert. In 22 dieser 29 Jahre haben erst in Bonn, dann in Berlin CDU und CSU regiert, zehn Jahre war die FDP mit von der Partie, 15 Jahre lang die SPD an den Hebeln der Macht und sieben die Grünen.

Jetzt brennt es an allen Ecken und Enden. Buchstäblich und im übertragenen Sinne. Die Ernährung der Weltbevölkerung wird zunehmend prekärer, die Tropenstürme verheerender, die Unwetter auch hierzulande tödlicher – doch die Kohlekraftwerke laufen weiter, um Konzernen wie RWE die Kassen zu füllen. Von den großen Parteien gibt es nur Floskeln zu hören, und bei der anstehenden Wahl zeichnet sich keine Koalition ab, die dem Klimawandel Einhalt gebieten wollte. Die Wut, die Fridays for Future auf die Straße trägt, muss gesteigert werden.