Jetzt fällt’s ihnen ein

imago images/Werner Otto In der Regionalliga nicht unüblich: Verrostete Hinweisschilder

Im April dieses Jahres hatte die »Groko« aus CDU/CSU und SPD die Anregung zu einem neuen, waschechten und dringend gebotenen »Goldenen Plan« in sämtlichen im Bundestag zur Verfügung stehenden Papierkörben entsorgt. Der Vorschlag für ein umfassendes und vor allem langjähriges Programm zur Sanierung der vielerorts maroden Sportanlagen kam nämlich von der »falschen« Seite. Die Fraktion Die Linke hatte den offiziellen Antrag eingereicht. Der Bund hätte über mindestens zehn Jahre hinweg jährlich eine Milliarde Euro beisteuern sollen. Zudem seien Länder und Kommunen durch Kofinanzierungen »angemessen zu beteiligen«, hieß es. Nur so könne dem vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) auf 31 Milliarden Euro bezifferten Sanierungsstau wirkungsvoll begegnet werden. »Nichts da!«, »Keine Chance!« und »Ohne uns!« schlug es den Antragstellern harsch entgegen. Mit Hinweis auf bereits bestehende Programme zugunsten der rund 231.000 Sportstätten sowie auf die Hoheit von Ländern und Kommunen bei den Anlagen war die Sache schnell abgetan.

Die Mehrheit dominiert die Minderheit, so lautet das demokratische Prinzip. Es gilt auch dann, wenn diese Minderheit in sehr zentralen Fragen – die zum Beispiel für zig Millionen von Sporttreibenden in diesem Lande ganz praktische und tagtägliche Auswirkungen haben – zu sinnvollen Vorstößen ansetzt. Bloß kein Mannschaftsspiel zulassen, lauten fatale Faustregeln im Parlament; selbst beim Thema Sport scheinen Fraktionsgrenzen eine unüberwindbare Hürde. Nur seltsam, dass unmittelbar vor der Bundestagswahl dieselben Parteien, die den Ruf nach einem neuen »Goldenen Plan« vor fünf Monaten verhallen ließen, prompt diesen Begriff ins Vokabular ihrer aktuellen Wahlversprechen geschmuggelt haben.

Der Vergesslichkeit des Wählers vertrauend, antworteten CDU/CSU auf die erste von insgesamt acht DOSB-Wahlfragen: »Den Sanierungsstau der kommunalen und vereinseigenen Sportstätten und Schwimmbäder werden CDU und CSU mit besonderem Fokus auf energetische Sanierung, Barrierefreiheit und Digitalisierung nachhaltig abbauen.« Dabei wolle man sich an erfolgreichen Programmen der Vergangenheit wie dem »Goldenen Plan« orientieren.

Von SPD-Seite wurde geantwortet, sie habe sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Förderprogramme »Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur« und »Investitionspakt Sportstätten« (»Goldener Plan«) aufgelegt und in den letzten Jahren stark aufgestockt wurden. Welch Heuchelei angesichts jener Summen, die einst der ursprüngliche »Goldene Plan« in der Bundesrepublik auswies: 17,4 Milliarden D-Mark zwischen 1961 und 1975 und nochmals rund 20 Milliarden D-Mark zwischen 1976 und 1992.

Nicht Millionen, sondern Milliarden sind die angemessene Dimension für alle, die das hehre Wort vom »Goldenen Plan« aktuell seriös bemühen wollen. Dieser Maßstab ist auch deswegen anzulegen, weil allein pro Jahr zwei Milliarden Euro zusätzlich nötig wären, um wenigstens den Status quo der Sportstätten zu erhalten und ihren weiteren Verfall zu vermeiden, wie eine vom Bundesministerium für Wirtschaft in Auftrag gegebene Studie schon 2014 ergab.

Und was hat die Opposition zu sagen? »Deutschland braucht angesichts der desolaten baulichen Situation von gedeckten und ungedeckten Sportanlagen sowie Schwimmbädern einen neuen ›Goldenen Plan‹, um nachhaltig den Investitionsrückstau abzubauen und baupolizeiliche Einschränkungen bzw. Schließungen abzuwenden«, heißt es von seiten der FDP. Den Grünen zufolge sei für die Sanierung und Modernisierung »eine gemeinsame Kraftanstrengung« erforderlich. »Wir wollen durch Politik, Sport und Wissenschaft und mit verbindlicher Bürger*innenbeteiligung einen ›Entwicklungsplan Sport‹ für die nächsten zehn Jahre erarbeiten.« Besonderer Schwerpunkt solle dabei auf Schwimmstätten und die Schwimmfähigkeit von Kindern gelegt werden. »Wir wollen, dass der Bund in die Sportinfrastruktur massiv investiert und entsprechend Mittel für kommunale und vereinseigene Sportstätten bereitstellt.«

Sind das nur wohlklingende Wahlversprechen bzw. bloßes Geschwurbel wie bei den »Groko«-Regierungsparteien, die jedwede Chance auf eine Renaissance für den »Goldenen Plan« ungenutzt verstreichen ließen? Was davon ist ehrliche Absicht, was nur heiße Luft und Wahlplakat? Die sportaffinen Wählerinnen und Wähler können sich da nur verstört die Stirn reiben. Dass Parteien, die angeblich allesamt den »Goldenen Plan« gut finden und einem gemeinsamen Kraftakt von Bund, Ländern und Kommunen das Wort reden, bis heute nichts Substantielleres zuwege brachten – als den Sanierungsstau auf 31 Milliarden Euro anwachsen zu lassen –, ist mehr als merkwürdig. Der große Ruck? Nirgends zu sehen. Der Dachverband schweigt still und sieht die große Sportnation »D« anderweitig bedroht – nur Platz neun im Ranking der Sommerspiele von Tokio.