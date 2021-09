VW-Stammwerk verlängert Kurzarbeit

Wolfsburg. Im Volkswagen-Stammwerk in Wolfsburg werden die Beschäftigten auch in der kommenden Woche in die Kurzarbeit geschickt. Wie ein Sprecher des Unternehmens am Dienstag abend mitteilte, wird in der kommenden Woche bis Donnerstag nur an der Montagelinie 3 in der Frühschicht gearbeitet. Die anderen Bänder stünden dann still. Das Unternehmen begründete den Schritt erneut mit der anhaltend eingeschränkten Lieferung von Halbleitern. (dpa/jW)