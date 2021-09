Reale Umverteilung

picture alliance/KEYSTONE | PETER KLAUNZER Die damalige Juso-Präsidentin Tamara Funiciello spricht bei der Einreichung der »99-Prozent-Initiative« (2.4.2019, Bern)

Am kommenden Sonntag wird nicht nur in der BRD der neue Bundestag gewählt, auch in der Schweiz finden zwei Abstimmungen statt. Die Wahlberechtigten der Alpenrepublik sind dazu aufgefordert, über eine Initiative zur höheren Besteuerung von Kapitaleinkommen sowie über die Legalisierung der sogenannten Ehe für alle zu entscheiden. Während der Öffnung der Ehe nach einer Umfrage der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft vom 10. September 53 Prozent zustimmen wollen, sieht dieselbe Erhebung für die »99-Prozent-Initiative« geringere Erfolgsaussichten. Demnach gaben nur 37 Prozent der Befragten an, »bestimmt dafür« beziehungsweise »eher dafür« sein, während 57 Prozent »bestimmt dagegen« oder »eher dagegen« stimmen wollten.

Die von den Jungsozialisten der Schweiz (Juso) unter dem Titel »Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern« am 2. April 2019 eingereichte Abstimmungsvorlage will die Bundesverfassung an zwei Punkten ändern. Gemäß Artikel 127 a sollen künftig erstens »Kapitaleinkommen und Arbeitseinkommen« ab einem Freibetrag 100.000 Franken (rund 92.000 Euro) »im Umfang von 150 Prozent« besteuert werden. Die dadurch generierten Einnahmen sollen dann zweitens in höhere Sozialleistungen fließen und genutzt werden, um die Steuerlast für kleine und mittlere Einkommen zu senken. Die Initiatoren der Vorlage erklären, mit den eingenommenen Steuern neben Sozialprogrammen auch die Bekämpfung des Klimawandels finanzieren zu wollen.

Getragen und unterstützt wird das Vorhaben von vielen Einzelpersonen und von der sozialdemokratischen SP sowie den Grünen, der Evangelischen Volkspartei und deren Jugendorganisationen. Auch die »Bewegung für den Sozialismus« und die »Alternative Linke Bern« sprechen sich für die Initiative aus.

Bürgerliche Parteien und Medien machen hingegen seit Monaten Stimmung gegen das Vorhaben. Neben der rechten Regierungspartei SVP stören sich auch die liberale FDP, die Grünliberalen sowie die christdemokratische »Mitte« an der Initiative. Am 28. August schaltete der Jugendverband der FDP unter anderem in der Thurgauer Zeitung eine zweiseitige Anzeige, um vor dem Vorhaben zu »warnen«. Dieses komme einer »riesigen Umverteilung« gleich und werde zu einer »extremen Belastung des Mittelstandes« führen – »Argumente«, die von den Organisatoren der Vorlage mehrfach widerlegt worden sind.

Selbst nach Annahme der Vorlage wäre die Steuerlast für Superreiche in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Staaten noch gering. Um innerschweizerische Steuerflucht zu verhindern, soll statt der derzeit in allen Kantonen unterschiedlichen Bestimmungen nur noch eine einheitliche Regelung in der Alpenrepublik gelten. Auch das Gerücht, dass durch eine höhere Besteuerung der Kapitaleinkommen Lohnabhängige ihren Arbeitsplatz verlieren würden, wies Robin Brugger, Vorstandsmitglied der Juso Thurgau, gegenüber junge Welt zurück: »Die Standortwahl eines Unternehmens wird von vielen Faktoren beeinflusst.« Einzig eine höhere Steuerlast für Reiche werde Unternehmer nicht dazu bewegen, das Land zu verlassen.

Sowohl der Bundesrat am 29. August 2018 als auch der Nationalrat am 24. September 2020 und der Ständerat am 2. März 2021 haben dafür plädierten, der Vorlage die Zustimmung zu verweigern. Dass eine Reform wie diese bürgerliche Kräfte so sehr in Panik versetze, sei bezeichnend, so Brugger gegenüber jW. Im Stile der »Rote-Socken-Kampagne« werde versucht, Panik zu schüren – »als würde der Sozialismus dadurch eingeführt werden«. Die Attacken der Rechten zeigten jedoch, wie vehement sich die Bürgerlichen gegenüber auch nur leichten Verbesserungen der Lage der Lohnabhängigen versperrten, erklärte Brugger weiter.

Ein Erfolg für die »99-Prozent-Initiative« bei der Volksabstimmung am Sonntag ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem geben sich die Jungsozialisten weiter kämpferisch. Denn, wie Brugger erklärt: »Wir brauchen einen breiten Forderungskatalog, der die Notwendigkeit zur Überwindung des Kapitalismus unmittelbar aufzeigt.«