Der Lavastrom kommt

imago images/Lagencia

Santa Cruz de la Palma. Durch den Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma sind bereits mehr als 300 Häuser zerstört worden. Seit Sonntag seien insgesamt 320 Gebäude und 154 Hektar Land durch die Lava vernichtet worden, hieß es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des europäischen Erdbeobachtungsdienstes Copernicus. Nach Angaben der örtlichen Behörden dürften die Zahlen weiter steigen, während sich der Lavastrom von der Cumbre Vieja weiter Richtung Meer wälzt. Die Schäden bezifferte Regionalregierungschef Ángel Víctor Torres vom sozialdemokratischen PSOE einschließlich zerstörter Pflanzungen und Infrastruktur am Mittwoch mit »sicher mehr als 400 Millionen Euro«.

Ursprünglich war erwartet worden, dass der Lavastrom bereits am Montag abend das Meeresufer erreicht, die Fließgeschwindigkeit verlangsamte sich dann jedoch. Die Experten befürchten, dass sich giftige Gase bilden könnten, sobald die heiße Lava ins Wasser fließt. Auch Explosionen glühender Lavabrocken und kochend heiße Flutwellen sind nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS möglich.

Der Vulkan Cumbre Vieja war am Sonntag zum ersten Mal seit 50 Jahren ausgebrochen. Tausende Anwohner mussten seither ihre Häuser verlassen. Viele versuchten noch, Kleidung, Möbel, Fahrräder, Matratzen und vieles andere zu retten, so wie auf dem Bild ein Mann am Mittwoch in dem Ort Los Llanos de Ariadne. Laut dem kanarischen Vulkanforschungsinstitut Involcan kann die Eruption noch zwischen drei und zwölf Wochen andauern. (AFP/dpa/jW)