Luftreiniger: Mittel nicht abgerufen

Berlin. Von den seit zweieinhalb Monaten bereitstehenden Bundesmitteln für mobile Luftreiniger für den Schutz vor Coronainfektionen in Kitas und Schulen haben die Länder noch keinen Euro eingesetzt. »Mittel wurden bislang nicht abgerufen«, hieß es in der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion, über die die Neue Osnabrücker Zeitung am Mittwoch berichtete. (AFP/jW)