Keine Lehren aus Afghanistan-Krieg

Seedorf. Bei einem Rückkehrappell für Teilnehmer des sogenannten Evakuierungseinsatzes der Bundeswehr in Kabul hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Afghanistan-Krieg gerechtfertigt. »Der Einsatz in Afghanistan war richtig«, sagte die Ministerin bei der Veranstaltung, an der auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die Wehrbeauftragte des Bundes, Eva Högl (SPD), und Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn teilnahmen. Die Aussage des früheren SPD-Verteidigungsministers Peter Struck, dass Deutschlands Sicherheit am Hindukusch verteidigt worden sei, sei richtig gewesen. (dpa/jW)