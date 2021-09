Kein Geld für Ungeimpfte

Michael Kappeler/dpa-Pool/dpa Gesundheitspolitiker Jens Spahn (CDU) und Dilek Kalayci (SPD) zu Besuch in einem Berliner Impfzentrum (5.4.2021)

Ungeimpfte Beschäftigte, die in Quarantäne müssen, bekommen spätestens ab 1. November deutschlandweit keinen Ausgleich mehr für entgangenen Lohn. Auf dieses Datum haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch in Berlin verständigt. Der Beschluss legt fest, dass Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, keine staatliche Ersatzleistung bekommen, wenn der Unternehmer keinen Lohn mehr bezahlt.

Karl Lauterbach (SPD) warnte gegenüber der Rheinischen Post (Mittwochausgabe), eine solche Regelung werde dazu führen, dass sich die betroffenen Menschen gar nicht erst in Quarantäne begeben. »Das wird insbesondere bei einkommensschwächeren Menschen der Fall sein.« Er rechne sogar damit, dass durch einen Verdienstausfall bei Quarantäne die Testbereitschaft abnehmen werde. »Es ist doch absolut lebensfern, dass sich Menschen auf eigene Kosten testen lassen, um dann im Fall eines positiven Ergebnisses auch noch ohne Verdienstersatz in Quarantäne zu gehen.« Dieser Effekt hätte negative Auswirkungen sowohl auf die weitere Pandemiebekämpfung als auch auf die Gesundheit derjenigen, die eigentlich in Quarantäne und womöglich medizinisch versorgt werden müssten.

DGB-Chef Reiner Hoffmann verwies im RBB-Inforadio darauf, dass die Unternehmen nunmehr den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen müssten, um die Entschädigungszahlungen beantragen zu können. Dafür gebe es keine rechtliche Grundlage.

»Wer nicht mitmacht, ist raus«, kritisierte der geschäftsführende Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch. Weder Impfstatus, Alter, Pflegebedürftigkeit, Krankheiten, Essgewohnheiten noch Hobbys seien bisher Kriterien für Solidarleistungen. »Mit der heutigen Entscheidung haben die Gesundheitsminister diesen ethischen Konsens aufgelöst.«

Der gesundheitspolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Achim Kessler, erklärte am Mittwoch: »Die Manöver, mit denen Bundesgesundheitsminister Spahn von seinem Versagen bei der Impfkampagne ablenkt, werden immer dreister.« Das Beenden von kostenlosen Tests und Entschädigungen im Quarantänefall führe zu mehr unentdeckten Ansteckungen und zu weniger Bereitschaft, die notwendigen Quarantänezeiten auch einzuhalten. (dpa/AFP/jW)