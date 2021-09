Konstruktives Gespräch

imago images/ITAR-TASS

»Konstruktiv« sei ein Gespräch des russischen Generalstabschefs Waleri Gerassimow mit seinem US-Kollegen Mark Milley gewesen, teilte Russlands Verteidigungsministerium am Mittwoch der Agentur Interfax zufolge mit. Bei der Unterredung in Finnland sei es unter anderem darum gegangen, die »Risiken von Zwischenfällen bei militärischen Aktivitäten« zu verringern. Themen dürften zudem die Lage in Afghanistan und Zentralasien sowie Militärmanöver Russlands und der NATO gewesen sein. Am Mittwoch begann in der Ukraine eine weitere Übung mit NATO-Soldaten. (dpa/jW)