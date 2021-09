Genug der leeren Worte

Parliament of the Republic of Namibia Weder Entschuldigung noch Reparationen: Proteste vor dem namibischen Parlament am Dienstag abend

Heftige Proteste haben am Dienstag abend die Debatte über die Ratifizierung des sogenannten Versöhnungsabkommens zwischen der BRD und Namibia durch das namibische Parlament verhindert. Erst am Mittwoch konnte die Beratung wiederaufgenommen werden. Man hoffe, bald darüber abstimmen zu können, sagte Parlamentssprecher David Nahongandja der Deutschen Presseagentur.

Zuvor waren am Dienstag abend mehrere hundert Demonstranten in der Hauptstadt Windhoek vor das Parlamentsgebäude gezogen. Einige überwanden die Absperrungen und übergaben der stellvertretenden Parlamentspräsidentin Loide Kasingo eine Petition, in der sie forderten, die Verhandlungen über Entschädigungen für den deutschen Genozid an den Herero und Nama neu zu starten. Das vorliegende Abkommen enthalte weder eine aussagekräftige Entschuldigung noch Reparationen und schaffe keine Gerechtigkeit, erklärte Kavemuii Murangi, ein Nachkomme eines der Opfer.

Das angebliche Versöhnungsabkommen war am 15. Mai dieses Jahres nach rund sechsjährigen Geheimverhandlungen zwischen den Regierungen Deutschlands und Namibias paraphiert worden. Es soll den seit den 1990er Jahren währenden Konflikt um Entschädigungen für den Genozid beilegen, den kaiserliche Truppen von 1904 bis 1908 in der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika begingen. Dabei kamen bis zu 65.000 der vermutlich 80.000 Herero und mindestens 10.000 der wohl 20.000 Nama zu Tode. Gegen die Geheimverhandlungen hatten einflussreiche Organisationen der Nachfahren der Opfer von Anfang an protestiert, da an ihnen nur Vertreter der Herero und Nama beteiligt wurden, die Namibias Regierung nahestanden. Jene, die zuvor am energischsten auf Reparationen gedrungen hatten, waren ausgeschlossen worden. Berlin nutzte so innernamibische Differenzen, um die Reihen der Entschädigungsbefürworter zu spalten.

Dabei beziehen sich die Proteste in Namibia nicht nur darauf, wie das »Versöhnungsabkommen« zustande gekommen ist, sondern auch auf seinen Inhalt. Es sieht eine Bitte um Entschuldigung der deutschen Seite sowie Zahlungen in Höhe von 1,1 Milliarden Euro vor. Das Problem: Berlin erkennt den Genozid nach wie vor nur im (unverbindlichen) politisch-moralischen Sinn, nicht aber im (verbindlichen) rechtlichen Sinn an. Es begründet das unter anderem damit, dass die UN-Genozidkonvention erst 1948 unterzeichnet worden sei und nicht rückwirkend angewandt werden könne.

Entsprechend werden die in Aussicht gestellten Zahlungen nicht als Entschädigung, sondern als freiwillige Hilfe deklariert. Dies sorgt bei zahlreichen Nachfahren der Opfer für Empörung: Statt gönnerhafter »Hilfe« fordern sie die Anerkennung des Genozids als Verbrechen auch im juristischen Sinn sowie angemessene Reparationen. Ihre Wut speist sich auch daraus, dass die 1,1 Milliarden Euro verteilt auf die nächsten 30 Jahre gezahlt und für Entwicklungsprojekte ausgegeben werden sollen. Die Summe entspricht etwa den Hilfen der vergangenen 30 Jahre.

Ursprünglich war geplant, die Ratifizierung in Windhoek schon im Juni über die Bühne zu bekommen. Danach sollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Namibia reisen und mit Bitte um Vergebung das für die Bundesregierung heikle Kapitel zum Abschluss bringen. Die Verbrechen, die Deutschland in seinen Kolonial- und Weltkriegen begangen hat, sind nur zum geringsten Teil entschädigt worden. Gelänge es den Herero und Nama, echte Reparationen durchzusetzen, könnte dies zum Präzedenzfall für weitere Opfer der vielen deutschen Kriegsverbrechen werden.