Großbritannien: Gaskrise weitet sich aus

London. Der hohe Anstieg der Gaspreise alarmiert die Regierung in Großbritannien. Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng stellte am Dienstag Staatshilfen für Energiekonzerne in Aussicht. Zudem arbeitet die Regierung an einem Plan, die Kohlenstoffdioxidproduktion wieder zum Laufen zu bringen. Andernfalls könnten Bier und Fleisch knapp werden. Die Gaspreise sind in Großbritannien seit Jahresanfang um 250 Prozent gestiegen. Mehrere kleinere Energieversorger mussten deshalb den Handel einstellen. (Reuters/jW)