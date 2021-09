Schuss in Tankstelle: Ermittlungen dauern an

Idar-Oberstein. Nach dem tödlichen Schuss auf einen Tankstellenmitarbeiter im Streit um die Maskenpflicht gehen die Ermittler von langwierigen Untersuchungen zu den Hintergründen aus. »Wir müssen uns jetzt erst mal selbst ein klares Bild machen«, sagte Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann am Dienstag in Mainz der Deutschen Presseagentur. Ein 49jähriger, der an einer Tankstelle in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) Bier kaufen wollte, soll dem 20 Jahre alten Verkäufer am Samstag abend in den Kopf geschossen haben – nachdem der junge Mann ihn zweimal auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Die Tat löste bundesweit Entsetzen aus. Auch die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne) und Olaf Scholz (SPD) zeigten sich erschüttert. (dpa/jW)