Anschlagspläne: U-Haft wird geprüft

Düsseldorf. Im Fall des im Zusammenhang mit mutmaßlichen Anschlagsplänen auf die Hagener Synagoge festgenommenen 16jährigen Syrers wird bis Ende des Monats geprüft, ob dieser weiterhin in Untersuchungshaft bleiben muss. Das sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in Düsseldorf am Dienstag auf AFP-Anfrage. Der Verteidiger des Jugendlichen habe bereits einen Termin zur sogenannten Haftprüfung beantragt. Wie mehrere Medien berichteten, soll bei dem 16jährigen Propagandamaterial der Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« gefunden worden sein. (AFP/jW)