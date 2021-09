Digitaler Joker

Vitaly Nevar/REUTERS Angehöriger der russischen Marine in einem Wahllokal bei Kaliningrad am Freitag

In Russland hat die staatliche Wahlkommission am Montag das amtliche Endergebnis bekanntgegeben. Demnach bleibt die Regierungspartei »Einiges Russland« trotz Verlusten von rund 4,5 Prozentpunkten mit 49,82 Prozent stärkste politische Kraft. Mit 166 Listen- und 188 Direktmandaten wird sie auch in der kommenden Legislaturperiode eine Zweidrittelmehrheit halten und die Verfassung nach eigenen Vorstellungen ändern können.

Die zweitstärkste Fraktion werden die Kommunisten (KPRF) stellen, auf die letztlich 18,92 Prozent entfielen, hinzu kommen neun Direktmandate. Mit jeweils etwa 7,5 Prozent ziehen auch die Nationalisten von der Liberaldemokratischen Partei und die Sozialdemokraten vom »Gerechten Russland« in die nächste Staatsduma ein. Neu im Parlament ist die wirtschaftsliberale Partei »Neue Menschen« (besser vielleicht als »Neue Gesichter« übersetzt). Sie wurde im Vorfeld als vom Kreml inspirierte »Spoilerpartei« eingeschätzt, deren Aufgabe darin bestanden habe, im Wählerreservoir von Alexej Nawalny zu fischen.

Aufregung in Moskau

Für einige Aufregung sorgten die Ergebnisse aus den 15 Moskauer Wahlkreisen. In praktisch allen lagen bis kurz vor Ende der Auszählung Bewerberinnen und Bewerber diverser Oppositionsparteien vorn: Sergej Mitrochin von der liberalen Traditionspartei Jabloko im einen, zwei Kommunistinnen in anderen. Lange sah es so aus, als gewinne »Einiges Russland« ausgerechnet in der Hauptstadt kein Direktmandat. Das hätte im übrigen die langjährige Tradition Moskaus als eher oppositionelles Milieu bestätigt. Ähnlich sah die Auszählung in sieben der acht Sankt Petersburger Wahlkreise aus.

Nach Auszählung von mehr als 99 Prozent der Stimmen drehte sich jedoch das Ergebnis, plötzlich lagen nun Kandidatinnen und Kandidaten der Regierungspartei vorn und bekamen schließlich die Direktmandate zugesprochen. Ausschlaggebend waren laut Wahlkommission die auf elektronischem Wege abgegebenen Stimmen. Rund zwei Millionen Wahlberechtigte in Moskau hatten sich für diese Art der Stimmabgabe entschieden, die überdies noch die Möglichkeit vorsah, bis zur Schließung der Wahllokale die eigene Stimme noch zu ändern. Von dieser Option sollen laut Wahlkommission etwa 300.000 Wählerinnen und Wähler Gebrauch gemacht haben.

Die Digitalwahl dürfte demnach der entscheidende Joker gewesen sein, den die Staatsmacht gezogen hat, um die Schmach einer flächendeckenden Wahlniederlage in der Hauptstadt zu vermeiden. Schon während des Auszählungsprozesses war auffallend, dass sich die Ergebnisse der elektronischen Wahl in Moskau verzögerten, während sie in allen anderen Landesteilen relativ schnell vorlagen. Die offizielle Erklärung, es habe wegen des hohen Andrangs Serverprobleme gegeben, konnte glauben, wer mochte, zumal die inoffizielle Wahlbeobachtungsorganisation Golos ein Verlaufsprotokoll veröffentlichte, wonach die Zahl der online abgegebenen Stimmen kurz vor Schließung der Wahllokale sprunghaft angestiegen sei. Auch wenn man Golos als einer von den USA finanzierten Organisation – sie wird deshalb in Russland als »ausländischer Agent« eingestuft – nicht gänzlich glaubt, die Verzögerung der Bekanntgabe der Resultate der Onlinewahl ist nicht von der Organisation, sondern von der Wahlkommission zu verantworten.

Spontaner Protest

Für die Kommunisten begann damit die neue Legislaturperiode gleich mit einem Anlass zu Protesten. Vorankündigungen für öffentliche Kundgebungen an den kommenden Wochenenden wurden von den Behörden wegen des Pandemieschutzes nicht akzeptiert, zu einer spontanen Kundgebung auf dem Moskauer Puschkinplatz noch am Montag abend reichte es jedoch. Vor einigen hundert Anhängern erklärte Waleri Raschkin, Vorsitzender des Moskauer Stadtverbandes der KPRF und nach eigener Einschätzung selbst um ein Direktmandat betrogen, die Staatsmacht habe zu »stinkenden Technologien« gegriffen, um zu verhindern, dass in sieben der 15 Moskauer Wahlkreise die KPRF ihre Leute durchbringe. Ein anderer kommunistischer Abgeordneter sagte, mit der Anwendung der Digitalwahl hätten sich die »finstersten Prognosen der Antiutopisten des 20. Jahrhunderts« bewahrheitet. Auf dem Podium sprach auch eine Vertreterin der liberalen Partei Jabloko. In ihre Parole »Freiheit für Nawalny« stimmte die Menge ein, bevor sie sich nach anderthalb Stunden zerstreute.

Das US-Außenministerium veröffentlichte noch vor der Bekanntgabe des Endergebnisses eine Erklärung, wonach es den »Druck auf die Zivilgesellschaft« in Russland verurteilte und die Tatsache, dass auch auf der Krim sowie durch Bewohner der »Volksrepubliken« im Donbass gewählt worden sei, nicht anerkenne. Das Auswärtige Amt erklärte am Montag, die Entwicklungen in Russland erfüllten die Bundesregierung »mit Sorge«.