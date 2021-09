Charité und Vivantes: Demo für Tarifvertrag

Berlin. Beschäftigte der Berliner Kliniken Charité und Vivantes haben am Dienstag für einen Tarifvertrag Entlastung demonstriert. Zuvor hatte Verdi angekündigt, die Gespräche mit Vivantes wieder aufnehmen zu wollen. Man hoffe weiterhin, zu schnellen Lösungen zu kommen, die ein Herunterfahren des Streiks ermöglichten, erklärte Verdi-Verhandlungsführerin Meike Jäger in einer Mitteilung. Am Uniklinikum Charité wollte der Vorstand am Dienstag ein schriftliches Angebot übermitteln. Bei einer positiven Bewertung wollten dann »beide Seiten unmittelbar in reguläre Verhandlungen einsteigen, um möglichst noch in dieser Woche eine Lösung des Tarifkonflikts zu finden«, schrieb die Gewerkschaft. (jW)