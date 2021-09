Jagd auf Migranten

Felix Marquez/REUTERS

Die Lage Tausender Migranten aus Haiti in der US-Grenzstadt Del Rio spitzt sich weiter zu. Dramatische Videos und Fotos, die berittene US-Grenzbeamte offensichtlich beim »Zusammentreiben« von Flüchtlingen zeigen, bringen die US-Regierung nun zusätzlich in Bedrängnis. In einem Tweet am Montag abend (Ortszeit) kündigte das Heimatschutzministerium eine Untersuchung an. »Die Aufnahmen sind äußerst verstörend«, hieß es weiter. Ansonsten setzt die Regierung von Präsident Joseph Biden weiterhin auf Massenausweisungen. (dpa/jW)