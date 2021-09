Athen protestiert in Ankara wegen Fischern

Athen. Das griechische Außenministerium hat seinen Botschafter in Ankara am Montag angewiesen, bei der türkischen Regierung Protest gegen die nach Ansicht Athens illegalen Fänge türkischer Fischer in griechischen Gewässern einzulegen. In letzter Zeit war es immer wieder zu entsprechenden, zum Teil auch mit Videos dokumentierten Vorfällen gekommen. Türkische Schleppnetzfischer würden zum Teil näher als drei Seemeilen vor griechischen Inseln operieren und seien dort auch mit griechischen Fischern aneinandergeraten. (dpa/jW)