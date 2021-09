Frankreichs Ministerin zu Gesprächen in Niger

Niamey. Frankreichs Verteidigungsministerin Florence Parly ist am Sonntag in Niger zu Gesprächen über den französischen Einsatz im »Antiterrorkampf« in der Sahelzone eingetroffen. Das westafrikanische Land sei ein entscheidender Partner im Kampf gegen terroristische Gruppen in der Sahelzone, erklärte Parly. Die Ministerin traf sich in der Hauptstadt Niamey mit Präsident Mohamed Bazoum sowie ihrem dortigen Kollegen. Erst vor wenigen Tagen hatte Paris seine »Sorge« über einen angeblich geplanten Einsatz russischer Söldner im benachbarten Mali geäußert. (dpa/jW)