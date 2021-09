Ex-VW-Betriebsrat sagt im Untreueprozess aus

Braunschweig. Im Untreueprozess gegen VW-Manager hat der langjährige Betriebsratschef Bernd Osterloh als Zeuge über mehrere Angebote für hoch dotierte Managementpositionen berichtet. Unter anderem sei es um den Personalvorstand des Konzerns mit einem Millionengehalt gegangen, sagte Osterloh am Montag. Im Prozess des Landgerichts geht es um mutmaßlich überhöhte Gehälter und Bonuszahlungen an leitende Betriebsräte von Volkswagen. »Die Angebote waren klar, ich hätte nur ja sagen müssen, dann wäre das umgesetzt worden«, sagte Osterloh. Seiner Aussage nach wurden ihm vor dem Vorstandsposten mehrmals Stellen als Personalleiter angeboten. Zu möglichen Bezahlungen auf diesen Positionen sagte der 65jährige: »Ich war an keiner Entgeltfindung, die meine Person betrifft, beteiligt.« (dpa/jW)