USA schieben Tausende von Südgrenze ab

Del Rio. Angesichts Tausender Flüchtlinge in der US-Grenzstadt Del Rio wollen die USA die Menschen schnell und in großer Zahl außer Landes bringen. In den kommenden 24 Stunden sollten bis zu 3.000 Menschen an andere Orte verlegt werden, kündigte der Leiter der US-Grenzpatrouille, Raul Ortiz, am Sonntag nachmittag (Ortszeit) an. Von dort aus werden die meisten von ihnen mit Flugzeugen in ihre Heimatländer zurückgebracht – die Mehrheit stammt aus Haiti. In den vergangenen Tagen hatten sich Tausende Flüchtlinge unter der Brücke, die über den Rio Grande führt, versammelt. (dpa/jW)