Amoklauf an Uni

Alexey Romanov/Sputnik/dpa

Ein Student hat in einer Universität in Russland sechs Menschen erschossen. Wie das für schwere Straftaten zuständige Ermittlungskomitee mitteilte, wurden mindestens 28 weitere Menschen verletzt, als der junge Mann am Montag in einer Universität der zentralrussischen Stadt Perm um sich schoss. Der Angreifer wurde schließlich von einem Polizisten angeschossen und festgenommen. Über sein Motiv wurde zunächst nichts bekannt. Studenten sprangen während des Amoklaufs aus den Fenstern des Unigebäudes, um dem Angreifer zu entkommen. (AFP/jW)