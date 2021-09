Vestas schließt Werk in Lauchhammer

Lauchhammer. Der dänische Windkraftanlagenhersteller Vestas schließt drei Werke in Europa, darunter das im brandenburgischen Lauchhammer. 460 Arbeitsplätze seien dort betroffen, teilte Vestas am Montag mit. Geschlossen werden demnach zudem die Werke in Viveiro in Spanien mit 115 Beschäftigten und in Esbjerg in Dänemark mit 75 Mitarbeitern. Lauchhammer und Viveiro müssen laut Vestas bereits bis Ende des Jahres die Produktion einstellen, Esbjerg im ersten Halbjahr 2022. Der Vizebürgermeister von Lauchhammer, Jörg Rother, sprach gegenüber RBB von einer Katastrophe für die Stadt. In dem Werk werden Flügel für Windkraftanlagen in unterschiedlichen Größen hergestellt. Vestas produziert seit 19 Jahren in Lauchhammer Rotorblätter. Bereits vor zwei Jahren waren befristete und Leiharbeitsverträge nicht verlängert worden. (dpa/jW)