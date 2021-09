Ergiebige Quelle

imago images / Schöning Bald ein »Geschichts- und Lernort«? Die ehemalige Dragonerkaserne in Berlin-Kreuzberg

Mit dem Heft 60 der Mitteilungen des Förderkreises Archive und Bibliotheken zur Geschichte der Arbeiterbewegung wird der Kurs fortgesetzt, das Periodikum zu einer respektablen Fachzeitschrift zu entwickeln. Obwohl sie sich in den Themen kaum von ihren Schwestern, der Zeitschrift Arbeit – Bewegung – Geschichte und den Beiträgen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, unterscheidet, zeigt sie ihr eigenes Profil, indem sie vor allem auf kompakte Informationen aus dem Arbeitsprozess der Geschichtsschreibung und der historischen Erinnerungskultur setzt.

Das neue Heft stellt ganz unterschiedliche Archive und Bibliotheken als historische Fundstellen vor, so das Archiv schreibender Arbeiterinnen in der DDR, das Archiv für Wohlfahrtspflege, die Archivalien zur KPÖ-Geschichte in der Wiener Alfred-Klahr-Gesellschaft, die Robert-Grimm-Gesellschaft Zürich sowie die Peter-Sodann-Bibliothek Staucha, die das literarische Erbe der DDR sammelt und pflegt.

Anregende Berichte behandeln den geplanten Geschichts- und Lernort Dragoner-Kaserne in Berlin-Kreuzberg, der die Januarkämpfe 1919 in Berlin thematisiert, ferner die Initiative zum musikalischen Gedenken an Stolpersteinen in Jena und das Haus der Alltagsgeschichte Wittenberg, das sich vor allem mit den Lebensbedingungen in der DDR befasst.

In der Rubrik »Besondere Zeitdokumente« befinden sich solche zur Auseinandersetzung mit dem Stalin-Verdikt gegen die deutschen Linken um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, zur DDR-Kultur am Beispiel des Films »Sterne« von Konrad Wolf, zur Rettung des Parteiarchivs der SED 1991 sowie zur albanischen Arbeiterbewegung in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts.

Berichtet wird über eine Konferenz der Robert-Grimm-Gesellschaft zur kurzen Geschichte der zwischen II. und III. Internationale positionierten Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien. Dokumentiert ist eine Tagung des Archivs der sozialen Demokratie über »Kohäsionskräfte in der deutschen Sozialdemokratie vor 1914«. Gewürdigt wird eine Wanderausstellung zum 100. Jahrestag des Kapp-Lüttwitz-Putsches in Thüringen und Westsachsen.

Werkstattberichte informieren über das Entstehen einer Leben und Wirken von Rosi Wolfstein und Paul Frölich darstellenden Doppelbiographie sowie über ein Dissertationsprojekt zur jüdischen Arbeiterbewegung in England. Für die Informiertheit der Leser wichtig sind auch die abgedruckten Inhaltsverzeichnisse der oben genannten Zeitschriften sowie der Fundstellenverweis auf Onlinepublikationen.

Der Brauch, mit dem Förderverein verbundene Historikerinnen und Historiker vorzustellen, wird im Interview mit der Frauenforscherin Gisela Notz fortgesetzt. Die um den Förderverein hoch verdiente Bibliothekarin Dagmar Goldbeck wird anlässlich ihres 80. Geburtstags mit einer Laudatio gewürdigt. Das Heft beschließen Rezensionen bzw. Annotationen von neun Neuerscheinungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung.

Heft 60 erweist sich so als ergiebige Quelle nützlicher Informationen für Historiker und in der historischen Bildungsarbeit tätigen Kollegen. Die Lektüre regt zur Vernetzung der Interessenten an und ruft dazu auf, der Zeitschrift selbst Informationen über wissenschaftliche bzw. geschichtspolitische Aktivitäten mitzuteilen.