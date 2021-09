»Rechte Gewalt wird nicht ernstgenommen«

imago/Christian Mang Kundgebung zur Erinnerung an Burak Bektas in Neukölln

Sie erinnern am Montag mit einer Kundgebung an die Ermordung von Luke Holland, der 2015 von dem Neonazi Rolf Zielezinski in Berlin-Neukölln erschossen wurde. Vor Gericht wurde ein rassistisches Motiv ausgeblendet, wie ist das zu erklären?

Unsere Initiative und auch die Eltern von Luke Holland haben kritisiert, dass ein rassistisches Mordmotiv auf der Hand liegt. Das wurde vor Gericht jedoch nicht anerkannt, wofür es keine nachvollziehbare Erklärung gibt. Rolf Zielezinski ist bereits vor dem Mord an Luke Holland in der Bar Del Rex, vor der der Mord stattfand, aggressiv und mit rassistischen Aussagen aufgefallen. Luke Holland wurde erschossen, als er auf der Straße Englisch sprach. Bei seinem Mörder wurden rechte Devotionalien, Waffen, Munition und Schwarzpulver gefunden. Bei allem, was vor Gericht zutage kam, wird nicht erklärbar, warum das kein rassistischer Mord gewesen sein soll. Was muss denn geschehen, damit ein rassistischer Mord auch als solcher anerkannt und in diese Richtung ermittelt wird?

Sie bringen den Mord an Holland auch mit der Ermordung des 22jährigen Burak Bektaş 2012 in Verbindung. Wird dies so auch bei der Polizei gesehen?

Dieser Zusammenhang wird nicht nur nicht gesehen, sondern regelrecht verweigert. Sowohl die Eltern von Luke Holland als auch die Familie Bektaş sehen einen klaren Zusammenhang. Die Anwälte von Hollands Eltern hatten auf die Parallelen hingewiesen, aber das Gericht hat die Anwälte angegriffen und ihnen vorgeworfen, sie würden »durch die Hintertür« einen zweiten Mord aufdecken wollen. Ein weiteres Verbrechen aufzudecken, dürfte für ein Gericht doch nicht verwerflich sein. Die Familie Holland sagte in ihrem Abschlussstatement vor Gericht, wäre im Fall Burak Bektaş vernünftig ermittelt worden, dann wäre ihr Sohn noch am Leben.

Warum kann die Polizei diese Zusammenhänge nicht feststellen?

Schon vor den Angriffen auf Burak Bektaş und Luke Holland gab es eine Reihe rechter Angriffe, wie zum Beispiel den Brandanschlag auf das Jugendzentrum der Falken, die zur Anschlagserie »Neukölln-Komplex« gehören. Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass hinter diesen Angriffen rechte Strukturen in Neukölln stehen. Alle diese Dinge wurden von den Ermittlern jedoch als kontextlose Einzelereignisse dargestellt, woraus man keine zusammenhängende Schlussfolgerung ziehen könne. Man kann die Dinge jedoch nicht unabhängig betrachten, sie stehen immer in einem Zusammenhang, haben eine Ursache. Es ist ein Vorwurf unserer Initiative, dass nicht in alle Richtungen ermittelt wurde. Es ist nicht zu verstehen, dass die Bedrohung durch Neonazis, wie zuletzt auf den Wahlplakaten des »Dritten Wegs«, als freie Meinungsäußerungen gewertet werden können. Es zeigt sich deutlich: Rechte Gewalt wird nicht genügend ernstgenommen.

Müsste die Polizei bei der Fülle an Vorkommnissen nicht sensibilisiert sein?

Es gibt offenbar Strukturen in den Polizeibehörden, die der Aufdeckung rechter Straftaten im Weg stehen. Ein Polizist, der Teil der Ermittlungsgruppe und Ansprechpartner für Betroffene rechter Angriffe in Neukölln war, wurde 2017 selbst wegen eines rassistischen Angriffs angeklagt. Dass solche Ermittler keine rassistischen Motive erkennen, ist kein Wunder. Wir haben aus dem NSU-Komplex die Erfahrung machen müssen, dass die Polizei selbst mit rassistischen Vorurteilen ermittelt. Rechte Strukturen in der Polizei werden jedoch eher verdeckt als aufgeklärt. Es geht nicht darum, Behörden grundsätzlich anzugreifen, sondern Aufklärung voranzutreiben. Nach allem, was wir bisher erleben mussten, ist aber leider kein Vertrauen in die Ermittlungsbehörden mehr gegeben.

Es bleiben viele Fragen unbeantwortet. Wie geht es weiter?

Wir werden das nicht hinnehmen. Wir sind mit Initiativen, Betroffenen und Angehörigen sowie solidarischen Menschen vernetzt und werden weiterhin öffentlich auf die Fälle aufmerksam machen. Es muss sich mit diesen ungeklärten Fragen im »Neukölln-Komplex« im Rahmen eines Untersuchungsausschusses auseinandergesetzt werden, den wir ausdrücklich fordern. Außerdem muss es neue, unabhängige Ermittlungen im Fall der Ermordung von Burak Bektaş geben.