Vereint gegen Nippon

imago/UIG Japanische Truppen nach der Eroberung der damaligen Hauptstadt Nanjing (Ende 1937)

Aus der Perspektive Chinas beginnt der Zweite Weltkrieg am 18. September 1931 mit dem False-Flag-Anschlag japanischer Offiziere auf die japanisch-mandschurische Eisenbahn, der als Vorwand zur Besetzung der Mandschurei diente. Der Eroberungskrieg wurde von Japan kaum weniger brutal geführt als der Hitlerdeutschlands in Osteuropa. Mehr als 35 Millionen chinesische Soldaten und Zivilisten verloren ihr Leben.

Auf die demütigende Kanonenbootpolitik des Westens im 19. Jahrhundert hatte Japan mit einer trotzigen Revolution von oben reagiert, die das Land von einer feudalen Gesellschaft zu einem zentralistischen Industriestaat transformierte. Der Inselstaat entwickelte sich Ende des 19. Jahrhunderts vom Opfer des Imperialismus zur dominierenden Macht in Asien – begrenzt nur durch die Knappheit an Ressourcen, Boden und Rohstoffe. Japan schaffte das Feudalsystem ab und führte die Wehrpflicht ein, implantierte aber mit dem Schwertadel (Samurai) den Gehorsams- und Überlegenheitskult »Buschido« in die Armee, die sich zum Treiber der Eroberungspolitik für den göttlichen Tenno entwickelte, bei dem die zentrale Macht lag.

1894 besiegte Japan China und erlangte die Oberhoheit über Korea, das zur Kornkammer Tokios wurde. Weitere Eroberungen in der Mandschurei mit seinen Kohle- und Eisenerzressourcen führten zum Zusammenstoß mit Russland, das 1904 im Krieg unterlag und in der Folge sein Pachtgebiet im Nordosten Chinas an Japan abtrat. Auf die auf den Krieg folgende schwere Wirtschaftskrise und die wachsende soziale Spaltung im Zuge der Industrialisierung reagierten die japanischen Eliten mit einem sozialimperialistischen Kurs und der Errichtung einer Militärdiktatur.

Mukden-Zwischenfall

Am 18. September 1931 verübten zwei japanische Offiziere der Kwantung-Armee, Mitglieder eines einflussreichen rechten Verschwörerkreises, in der Nähe von Mukden, der Hauptstadt der Mandschurei, einen Sprengstoffanschlag auf die Südmandschurische Eisenbahn, zu deren Schutz die japanische Heeresgruppe der Kwantung-Armee eigentlich abgestellt war. Japanische Soldaten stürmten die Kasernen der chinesischen Soldaten, die sie als Attentäter beschuldigten. Ohne Kriegserklärung besetzte japanisches Militär die Mandschurei und errichtete den Marionettenstaat Mandschuko. Auf einen Handelsboykott antwortete Japan am 29. Januar 1932 mit einem Flächenbombardement auf Shanghai, dem 18.000 Zivilisten zum Opfer fielen – ein Vorspiel der folgenden, noch schrecklicheren Massaker, die aber letztlich den chinesischen Widerstand provozierten.

Zunächst traf der japanische Vorstoß in der Mandschurei allerdings kaum auf Widerstand der Guomindang-Regierung, die seit 1927 das chinesische Festland beherrschte. Hatte Republikgründer Sun Yat-sen noch die Gewinnung der Bauern durch eine Agrarreform als zentrale Aufgabe der Revolution angesehen, stützte sich sein Nachfolger Chiang Kai-schek auf die »Gentry«. Der besitzende Landadel übte auf dem Land weiterhin die politische, richterliche und militärische Herrschaft aus. Zusehends verspielte die Guomindang so die in sie gesetzten Hoffnungen und verstrickte sich in die alten Übel Chinas – Korruption, Großgrundbesitz und untragbare Abgabenlasten, die immer wieder Bauernrevolten provozierten. Es waren die Kommunisten, die das soziale Programm Sun Yat-sens aufgriffen. Für Chiang wurden sie zum Hauptfeind, er sah sie als das »Herzleiden« Chinas, die Japaner nur als oberflächliche »Hautkrankheit«. Chiang Kai-schek wandelte sich zum Militärdiktator, der gegen die Opposition mit Terror und Zensur vorging, sich mehr und mehr am Faschismus orientierte und das Bündnis mit Nazideutschland suchte – bis Hitler sich mit Japan verbündete.

Selbst bei seinen Armeen verlor Chiang Kai-schek an Zustimmung. Von seinen eigenen Truppen, die die Kommunisten in mehreren brutalen »Vernichtungsfeldzügen« einkreisen sollten, wurde er 1936 beim »Xian-Zwischenfall« gefangengenommen und erst freigelassen, als er einen gemeinsamen Kampf mit den Kommunisten gegen Japan zusagte. Damit begann die Phase der »zweiten Einheitsfront« (1937–1945).

Langer Marsch

Die chinesischen Kommunisten hatten zunächst innerhalb der Guomindang gewirkt, deren Gründer Sun Yat-sen die Unterstützung der Sowjetunion suchte und einen demokratischen und sozialen Nationalstaat anstrebte. Suns Nachfolger Chiang Kai-schek erreichte mit Unterstützung der Kommunisten die Niederwerfung zahlreicher Warlords. Er schob allerdings, als er seine Macht konsolidiert hatte, den linken Flügel innerhalb der Guomindang und die Kommunisten zur Seite. Im April 1927 ließ er in Shanghai mit Hilfe der chinesischen Opiummafia Tausende Kommunisten und Gewerkschafter umbringen, mit denen gemeinsam er zuvor die Stadt befreit hatte.

Innerhalb der Guomindang hatten Kommunisten als Organisatoren von Bauernbünden gewirkt und die überall im Land schwelenden Bauernunruhen aufgegriffen. Nach dem Scheitern der Kommune von Kanton, einem kommunistischen Aufstandsversuch, der mehr als 4.000 Todesopfer forderte, setzte sich nach scharfen Kontroversen innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas der Kurs Mao Zedongs durch, der auf die Bildung von ländlichen Basisgebieten orientierte.

Bis 1931 gelang die Schaffung von etwa zwölf solcher »Sowjetgebiete«, in denen der Großgrundbesitz verteilt und Selbstverwaltungsgremien geschaffen wurden. Aus Teilen der Guomindang-Armee und örtlichen Selbstverteidigungseinheiten bildete sich eine »Rote Armee«. Am 7. November 1931 wählte der »1. Kongress der Chinesischen Sowjets« eine Regierung unter dem Vorsitzenden Mao Zedong.

Diese »Sowjetregierung« erklärte Japan nach dem Einmarsch in der Mandschurei umgehend den Krieg, was militärisch bedeutungslos, aber propagandistisch wirkungsvoll war. Den Vorschlag einer Einheitsfront gegen den japanischen Vormarsch, von Mao am 10. Januar 1933 unterbreitet, wurde von Chiang Kai-schek nicht beantwortet. Für ihn stand die Vernichtung der Kommunisten im Vordergrund. Als die Einkreisung durch seine Truppen drohte, zogen sich die Kommunisten im legendären und verlustreichen »Langen Marsch« 1934 nach Nordchina zurück.

86.000 Menschen verließen ihre Basisgebiete, nur etwa 22.000 erreichten schließlich ihr Rückzugsgebiet in Yunnan. Die erfolgreichen Methoden der Landreform wurden in der Folge zwar abgemildert, um die »Mittelschichten« nicht abzustoßen, aber nicht aufgegeben. In den von Japan besetzten Gebieten führten die Kommunisten einen erfolgreichen Guerillakampf, der zu ihrem beispiellosen Wachstum und schließlich zur Niederlage Chiang Kai-scheks beitrug, der 1949 nach Taiwan auswich und dort mit Unterstützung der USA die Republik China weiterführte. Im gleichen Jahr gründeten die Kommunisten in Beijing unter der Führung Mao Zedongs die Volksrepublik.