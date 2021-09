Die Briten wieder

Aus alt wird neu: In einem demonstrativen Schritt erlaubt Großbritannien nach dem »Brexit« wieder die ausschließliche Verwendung alter Gewichtseinheiten wie Pfund und Unzen. »Brexit«-Anhänger bejubeln die Rückkehr zu britischen Traditionen. Für sie waren die EU-Regeln, die einheitliche Kennzeichnung gesetzlich vorschreiben, eine emotionale Herausforderung. »Take back control« war das Motto der »Brexiteers«. Das »metrische Martyrium« sei beendet, ist nun in konservativen Kreisen zu hören. Unter EU-Regeln mussten Gewichtsangaben etwa in Geschäften oder Supermärkten zusätzlich in Kilogramm angegeben werden. (dpa/jW)