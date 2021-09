Mitsprache eingefordert

Christoph Schmidt/dpa Pflegekräfte demonstrieren in Stuttgart (Mai 2020)

Verdi, DGB und Deutscher Pflegerat kritisierten am Freitag die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Personalbemessung in den Krankenhäusern:

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), der DGB und der Deutsche Pflegerat (DPR) kritisieren das Vorhaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn scharf, maßgebliche Organisationen bei der Entwicklung des Verfahrens zur Bemessung einer bedarfsgerechten Pflegepersonalausstattung in den Krankenhäusern nicht von Anfang an einbeziehen zu wollen. Mit der Entscheidung, welches Institut den Auftrag erhalte, könnte eine Vorentscheidung getroffen werden, auf welcher Grundlage ein System zur Personalausstattung entwickelt wird. Das sei aber entscheidend dafür, »damit am Ende eine sichere und pflegefachliche Versorgung nach höchsten qualitativen Maßstäben gewährleistet werden kann«, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben der drei Organisationen an den Bundesgesundheitsminister. »Außerdem muss eine spürbare Entlastung bei den Beschäftigten ankommen. Die Umsetzung des gesetzlichen Auftrages muss sich an dem Versprechen, das Sie den Pflegekräften gegeben haben, messen lassen.«

(…) Im Rahmen der Konzertierten Aktion Pflege (KAP) sei dem Bundesgesundheitsministerium die Partizipation aller beteiligten Organisationen wichtig gewesen. »Folgerichtig müssen jetzt bei der Umsetzung der KAP-Vereinbarungen die beteiligten Partner unmittelbar einbezogen werden. Einen Platz am Katzentisch, wenn die wesentlichen Weichen bereits gestellt sind, akzeptieren wir nicht.« (…)

Im Bündnis Ostermarsch Rhein-Ruhr zusammengeschlossene Friedensgruppen protestierten am Freitag gegen die geplante Ansiedlung einer NATO-Agentur in Bochum:

(…) Laut Presseberichten bestehen Überlegungen, die NATO-Kommunikations- und Informationsagentur NCIA aus Belgien nach Bochum zu verlegen, ersatzweise nach Bonn. Dabei handelt es sich um eine Einrichtung, die die zunehmend für die Kriegsführung unverzichtbaren Internetverbindungen der NATO vor Cyber­attacken schützen und im Gegenzug selbst solche Angriffe tätigen soll. Eine ähnliche Einrichtung befindet sich auch am Doppelstandort Kalkar/Uedem, dem immer wichtiger werdenden Sammelpunkt zentraler Einrichtungen der Bundeswehr und der NATO für die Luftkriegführung und Weltraummilitarisierung. (…)

Zentrale Militäreinrichtungen sind vorrangige Ziele im Fall eines Krieges. Eine solche Einrichtung mitten im Ruhrgebiet anzusiedeln, ist auch daher unverantwortlich. Wir fordern die Kommunalpolitiker, die aus einer unkritischen Haltung gegenüber der NATO heraus solche Ansiedlungen anstreben, dazu auf, ihre Haltung zu überdenken. Das Ruhrgebiet braucht zivile Einrichtungen, die dem Frieden und der Zukunft dienen und nicht der Zerstörung.

Die voranschreitende Militarisierung steht der Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts entgegen. Unsere Gesellschaft braucht Investitionen in Umweltschutz, Bildung, Soziales und Gesundheit und nicht in immer ausgeklügeltere Kriegführungsfähigkeiten. Die Friedensbewegung wird das auf ihrer Demonstration in Kalkar am 3. Oktober betonen: Abrüstung statt Aufrüstung, Verhandlungen statt Abschreckung, Gesundheit für Mensch und Natur statt Investitionen in die Zerstörung des Lebens!