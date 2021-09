Spahn gegen Geldprämie für Impfung

Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat Versuche abgelehnt, Menschen mit Geldprämien dazu zu bringen, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Er frage sich, was die 55 Millionen Bundesbürger dazu sagen würden, die schon geimpft seien, meinte er im Interview mit dem Sender RTL bzw. NTV am Freitag. Unternehmerpräsident Rainer Dulger hatte sich zuvor für finanzielle Anreize ausgesprochen, um das Impftempo zu beschleunigen. »Das kann man ja auch regional unterschiedlich gestalten: in München zum Beispiel mit Tickets für den FC Bayern, da würde sich wahrscheinlich die halbe Stadt piksen lassen«, so Dulger. (AFP/jW)