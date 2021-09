»Rot-Rot-Grün« fördert Immobilienhaie

Jens Kalaene/dpa Reformagenda: Die Regierungssozialisten im Rathaus verscherbelten ihr Betongold an Finanzinvestoren

Wenige Tage vor der Abstimmung zum Volksentscheid über die Enteignung von Immobilienkonzernen und der Wahl zum Abgeordnetenhaus hat der Berliner Senat Wohnungen der Branchenriesen Vonovia und Deutsche Wohnen gekauft. Drei landeseigene Gesellschaften kaufen den Konzernen 14.750 Wohnungen sowie 450 Gewerbeeinheiten ab und zahlen dafür 2,46 Milliarden Euro.

Vonovia und Deutsche Wohnen, die Nummern eins und zwei auf dem Immobilienmarkt, stoßen damit rund zehn Prozent ihrer Bestände in Berlin ab. Der Bestand an kommunalen Wohnungen wiederum erhöht sich auf etwa 355.000. Das sind gut ein Fünftel der 1,67 Millionen Mietwohnungen in der Hauptstadt. Die drei städtischen Gesellschaften Howoge, Degewo und Berlinovo finanzieren das Geschäft mit Krediten. Ein Teil der Wohnungen war schon einmal in kommunaler Hand. Das Land Berlin hatte Anfang der 2000er Jahre rund 200.000 Wohnungen privatisiert und kauft sie heute verlustreich zurück. Vonovia-Chef Rolf Buch sprach von einem »fairen Preis«. Die kommunalen Gesellschaften bezifferten die zusätzlichen Investitionen, die sie in den kommenden Jahren für Sanierung oder technische Instandsetzung in die Hand nehmen müssen, auf rund 380 Millionen Euro.

Im Bundesrat wurden am Freitag zudem mehrere Gesetzesinitiativen »rot-grün« beziehungsweise »rot-rot-grün«-regierter Länder zum Schutz vor überhöhten Mieten verhandelt. Ein Entwurf Hamburgs sieht vor, bei der Vermietung von möbliertem Wohnraum eine transparente Ausweisung von Miete und Möblierungszuschlag vorzuschreiben und zudem die Höhe des Zuschlags zu begrenzen. Der Erste Bürgermeister ­Peter Tschentscher (SPD) wies darauf hin, dass in Städten ein immer größerer Anteil von Wohnungen möbliert angeboten werde, um geltende Mietpreisbremsen zu umgehen. Eine bundesrechtliche Öffnungsklausel für Mietendeckel auf Landesebene forderten die Länder Berlin und Thüringen. Hintergrund ist das Kippen des Berliner Mietmoratoriums durch das Bundesverfassungsgericht mit der Begründung fehlender Länderkompetenzen. (dpa/AFP/Reuters/jW)