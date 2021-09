Gewalt an Frauen: Rat kritisiert Polen

Strasbourg. Der Europarat hat die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen in Polen bemängelt. Die Strasbourger Ländervereinigung für den Schutz von Frauen (Grevio) forderte in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht Verbesserungen im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung, sexuelle Belästigung und Stalking. Zudem beklagte die Expertengruppe mangelnde staatliche Unterstützung von Frauenhilfsorganisationen im Land. In dem Bericht wurde untersucht, inwieweit das Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen, die sogenannte Istanbul-Konvention, in Polen umgesetzt wurde. (AFP/jW)