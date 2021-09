Missbrauchsstudie: Kirche schützte Täter

Hildesheim. Wenn Priestern sexualisierte Gewalt an Kindern vorgeworfen wurde, sind sie früher im Bistum Hildesheim nur in eine andere Gemeinde versetzt worden. Von der Kirche gab es Zuwendung und Schutz für die Täter, während die Betroffenen keine Hilfsangebote erhielten. Das ist ein Ergebnis einer am Dienstag vorgestellten neuen Studie zu sexualisierter Gewalt. Eine externe Expertengruppe hatte dafür die Amtszeit des Hildesheimer Bischofs Heinrich Maria Janssen von 1957 bis 1982 in den Blick genommen. (dpa/jW)