Nordkorea: Test von mobiler Abschussrampe

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat mit einem Raketentest erfolgreich die Einsatzbereitschaft ihrer ersten mobilen Abschussrampe auf einem Zug erprobt. Die Atommacht bestätigte am Donnerstag die Starts von zwei ballistischen Kurzstreckenraketen am Vortag. Das Raketensystem auf Zügen sei bei dem Test am Mittwoch eingesetzt worden, berichteten die Staatsmedien. Es diene als »wirksames Mittel des Gegenangriffs«, sollte das Land bedroht werden, erklärte Pak Jong Chon, ein Sekretär der regierenden Arbeiterpartei, der die Übung geleitet hatte. (dpa/jW)