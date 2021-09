Haiti: Premier ernennt neuen Justizminister

Port-au-Prince. Nach der Entlassung des leitenden Staatsanwalts im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Haitis Präsidenten Jovenel Moïse hat Ministerpräsident Ariel Henry einen neuen Justizminister ernannt. Liszt Quitel wird zum Übergangsminister für Justiz und öffentliche Sicherheit, wie die Zeitung Le Moniteur am Mittwoch (Ortszeit) berichtete. Am Vortag war der Leiter der Staatsanwaltschaft entlassen worden, nachdem er den Premier wegen einer möglichen Verwicklung in den Mord an Moïse anklagen wollte. (AFP/jW)