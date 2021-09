Enver-Şimşek-Platz in Nürnberg eingeweiht

Nürnberg. Die Stadt Nürnberg hat einen Platz nach einem der ersten Opfer des rechtsterroristischen »Nationalsozialistischen Untergrunds« (NSU) benannt. Dort erinnert nun der Enver-Şimşek-Platz an den am 9. September 2000 ermordeten Blumenhändler. Dessen Sohn Abdulkerim Şimşek enthüllte am Montag das Straßenschild gemeinsam mit Oberbürgermeister Marcus König (CSU), wie der BR selbentags berichtete. (jW)