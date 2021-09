Mitbestimmung in der Krise

imago images/Peter Endig Warnstreik der IG Metall vor dem Werkstor von Porsche in Leipzig

Die Coronapandemie hat in Betrieben vieles verändert. Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-­Böckler-Stiftung wirft nun einen Blick darauf, was sich bei der betrieblichen Mitbestimmung verändert hat und unter welchen Bedingungen sie auch Krisenzeiten trotzen kann.

Die Studienautoren arbeiten drei Faktoren heraus, denen sie eine wesentliche Bedeutung für die betriebliche Mitbestimmung einräumen. Einmal ist es die betriebliche Mitbestimmungskultur, also ob Mitbestimmung auch in normalen Zeiten gelebt wird. Wo Geschäftsleitung und Belegschaft in guten Zeiten auf Augenhöhe zusammenarbeiten, tun sie das auch in schlechten Zeiten.

Viel hängt auch davon ab, ob Betriebsräte in der Lage sind, sich durchzusetzen und ob sie auch dazu bereit sind. Noch wichtiger scheint allerdings die eigene Organisationsmacht zu sein: Je stärker Betriebsräte an Gewerkschaften angebunden sind, desto besser sind sie über die rechtlichen Rahmenbedingungen informiert.

Für ihre Studie haben die Autoren mit zahlreichen Experten, Betriebsräten und Gewerkschaftern gesprochen. An Beispielen zeigen sie, vor welche Schwierigkeiten Betriebsräte durch die Pandemie gestellt wurden. Denn sie verschärft und beschleunigt Entwicklungen, die auch vorher schon wahrgenommen werden konnten.

So hat die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Pandemie einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht. In der ersten Pandemiewelle arbeiteten rund 39 Prozent der Beschäftigten nicht mehr in ihrem Büro, sondern in den eigenen vier Wänden; manche nur an einigen Wochentagen, andere jeden Tag.

Für die Betroffenen war diese Entwicklung Fluch und Segen zugleich. In den Jahren zuvor hatten viele Unternehmen ihre Standorte zentralisiert und ihren Beschäftigten lange Anfahrtswege zugemutet. Dass sie nicht mehr diese Wege auf sich nehmen mussten, wurde von vielen begrüßt – und darin liegt wohl auch begründet, dass eine große Mehrheit den Trend zum »Homeoffice« begrüßt.

Aber wo Licht, da ist auch Schatten: Die Grenze zwischen Arbeit und Privatem wurde vermischt, Arbeits- und Ruhezeiten nicht eingehalten; vor allem aber gelangte auch die Interessenvertretung der Beschäftigten an ihre Grenzen. Die Unternehmen sind auch nicht verpflichtet, einen Arbeitsplatz einzurichten, der den Erfordernissen des Arbeitsschutzes Rechnung trägt. Betriebsräte hätten hier nur wenige Möglichkeiten, dieser Entwicklung entgegenzuwirken, heißt es in der Studie.

Sollte die Pandemie eines Tages vorüber sein, wird Heimarbeit ein Thema bleiben, da die Unternehmen ein Interesse haben, die Kosten für Büromieten zu senken. Zum Beispiel hat Siemens angekündigt, seine 140.000 Beschäftigten bis zu drei Tage in der Woche vom heimischen Schreibtisch aus arbeiten zu lassen. Der Versicherungskonzern Allianz möchte 40 Prozent seiner Belegschaft dauerhaft ins »Homeoffice« schicken und zugleich 30 Prozent seiner Büroräume aufgeben.

Gerade im Gesundheitswesen hat sich in der Pandemie eine paradoxe Situation ergeben: Die Berufe werden als Kern systemrelevanter Dienstleistungen angesehen und in der gesellschaftlichen Debatte aufgewertet. Allerdings wirkt sich das kaum auf die demokratische Mitgestaltung im Betrieb aus. Ganz im Gegenteil: In einigen Betrieben habe die Geschäftsführung von den Betriebsräten Blankovollmachten begehrt, um nach Gutdünken Arbeitszeiten und Schichten festzulegen. Es sei auch vorgekommen, dass die Wahl eines Betriebsrates in einem Pflegeheim mit Verweis auf den Infektionsschutz unterbunden werden sollte. Die Intervention einer Gewerkschaft habe dann die Wahl aber möglich gemacht.