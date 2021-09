Nicht verhandelbar

Sophia Kembowski/dpa Schluss damit: Lohndumping wollen engagierte Metaller in der Möbelindustrie nicht hinnehmen (Hannover, 24.1.2018)

Es wird ernst, für rund 37.400 Beschäftigte und Auszubildende der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt jedenfalls. Am vergangenen Freitag war der Auftakt der Tarifverhandlungen. Ein neuer Flächentarifvertrag samt »Tarifvertrag Demographie« soll her. Beide sind zum 31. August ausgelaufen. Viel passiert ist in der ersten Runde nicht. Etwas indes war nicht so wie sonst: Die Gegenseite, die Verbände der deutschen Möbelindustrie VDM/VHK, ging in Vorleistung, legte eine Art Angebot vor. Dies sei »jedoch völlig unzureichend und nicht verhandlungsfähig«, wird der Verhandlungsführer der IG Metall (IGM), Markus Wente, in einer am Freitag nachmittag verbreiteten Mitteilung zitiert.

Nach Gewerkschaftsangaben sieht die Offerte der Industriellen für Wohnraumgestaltung so aus: Zunächst Nullmonate bis Ende Februar 2022. Dann eine Gesamtlaufzeit eines neu auszuhandelnden Vertragswerkes von 30 Monaten. Zum 1. März 2022 soll das Entgelt für zwölf Monate um 1,2 Prozent erhöht werden – und dann für ein weiteres Jahr um 1,3 Prozent. Die Tarifforderung der IGM nach einer Verlängerung des »Tarifvertrages Demographie«, also Regeln für Altersteilzeit und einen Generationenwechsel, lehnten die Unternehmer gänzlich ab. Das ist offenbar das, was VDM/VHK-Geschäftsführer Jan Kurth unter einem »maßvollen Tarifabschluss« versteht, wie er ihn in einem mehrseitigen Bericht zur Jahreswirtschaftspressekonferenz der Branchenverbände Ende August angemahnt hatte.

Ein kleiner Einschub: Die Hauptbranchen sind die Möbelindustrie, die Holzindustrie und der Baubedarf aus Holz und Kunststoff. Hinzu zählen Klavierbauer, Automobilzulieferer oder Produzenten von kunststoffhaltigen Lebensmittelverpackungen.

Zurück zur Tarifpolitik vom VDM/VHK. Die passt nicht zu dem, was Kurth seiner Klientel auf der erwähnten Konferenz referierte. Die Möbelindustrie sei nämlich »robust« durch die Coronapandemie gekommen. Konkret: »Das Umsatzplus beträgt 4,3 Prozent im ersten Halbjahr 2021, die Auslandsgeschäfte bringen positive Impulse.« Krise und Kollaps klingen anders. Und vor allem passt das nicht zum Forderungskatalog der Metaller. Die wollen nämlich folgendes durchsetzen: ein Einkommensplus von 4,5 Prozent für die Beschäftigten bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Moderat, zumal die IGM-Forderung nur knapp oberhalb der aktuellen Inflationsrate liegt. Jeder Abschluss darunter wäre Reallohnverlust.

Wichtig ist ferner: Statt 300 Euro pro Beschäftigtem soll der sogenannte Arbeitgeberanteil für den Demographiefonds künftig bei 750 Euro liegen. Die Überalterung in der Branche ist der IGM zufolge offensichtlich. Denn 40 Prozent der Kolleginnen und Kollegen sind bereits heute 50 Jahre oder älter. Hingegen sind nur zwölf Prozent jünger als 25 Jahre. Deshalb müsse »überproportional« bei der Ausbildungsvergütung nachgelegt werden, um Jüngere für einen Jobeinstieg zu interessieren. »Der oft erwähnte Fachkräftemangel wird nicht über mediale Klagelieder gelöst«, sagte der IGM-Bezirksleiter Thorsten Gröger kürzlich in einer Pressemitteilung. Unter dem Strich liegt das »Forderungsvolumen« der aktuellen Tarifrunde bei einem Plus von 5,8 Prozent. Völlig angemessen, finden Gewerkschafter. Es dürfe nicht sein, dass in Krisenzeiten die Kollegen die Verlierer sind und zurückstecken, »in Phasen des Wachstums und der Erholung aber nicht von den Gewinnen profitieren«, so Gröger weiter.

IGM-Verhandlungsführer Wente brachte es auf den Punkt. »Corona hin oder her, die Arbeitgeber müssen sich bewegen.« Und vor allem ihre »Totalverweigerung« beim Demographiefonds aufgeben. Am 24. September geht es in die zweite Tarifrunde. Die IGM blickt aber schon voraus: Die Friedenspflicht endet am 14. Oktober. »Ab da wären Warnstreiks möglich«, bemerkte Wente.