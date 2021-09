Nächster Krieg kommt

imago images/ZUMA Wire Mit Kampfdrohnen wie der »MQ-9 Reaper« wurden zahllose Unschuldige getötet

Zum Abschied ein Mord: Mit ihrem letzten Drohnenangriff vor ihrem endgültigen Abzug vom Hindukusch haben die US-Militärs noch einmal zehn afghanische Zivilpersonen umgebracht. Das belegen neue Recherchen der New York Times. Als der fernsteuernde Pilot der »MQ-9 Reaper« am Nachmittag des 29. August nach mehrstündiger Beobachtung eine Hellfire-Rakete auf einen klapprigen weißen Toyota Corolla, Baujahr 1996, abschoss, da traf er nicht – wie vermutet – ein mit Sprengstoff beladenes Fahrzeug, das ein IS-Terrorist gerade zum Flughafen von Kabul steuerte. Er traf den langjährigen Angestellten einer US-Hilfsorganisation, der seinen Wagen nach getaner Arbeit mitten in einem dichtbesiedelten Wohngebiet abstellte und von seinen Kindern, Nichten und Neffen kreischend begrüßt wurde. Er hatte keinen Sprengstoff im Kofferraum, sondern Wasserkanister, die die Großfamilie dringend brauchte. Die US-Drohne tötete zehn Zivilisten – sieben davon Kinder.

Dass Drohnenangriffe vor allem unbeteiligte Zivilisten das Leben kosten, ist bekannt. Recherchen, die die Nachrichtenseite The Intercept schon vor Jahren auf der Grundlage von Unterlagen eines Whistleblowers durchführte, zeigten: Nicht einmal ein Fünftel derjenigen, die durch Drohnen getötet wurden, standen auf US-Todeslisten; mehr als vier Fünftel waren aus Versehen umgebracht worden. Dabei sind mörderische Drohnenattacken nur ein Teil der westlichen Kriegsverbrechen, die im Laufe der Jahre Wasser auf die Mühlen der Taliban waren. Wollte der Westen tatsächlich aus seinen gewaltigen Fehlern am Hindukusch lernen, gäbe es ziemlich viel aufzuarbeiten. Dazu gehörte auch die Frage, wieso in 20 Jahren westlicher Besatzung so mancher afghanische Regierungsfunktionär bis zu zweistellige Millionensummen für sich abzweigen konnte, während beim Abzug des Westens über die Hälfte der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen war. Die UNO, die am Montag auf einer Geberkonferenz verzweifelt um Mittel bettelte, warnt, nächstes Jahr könnten 97 Prozent der Afghanen in Armut versinken.

Tod, Armut und Korruption: Damit gewinnt man weder Herzen noch Köpfe und auf Dauer, das zeigt das Beispiel Afghanistan, auch keinen Krieg. Doch kaum hat das einigen in den Leitungsgremien der herrschenden Klasse im Westen zu dämmern begonnen, da fordert der Drang, in der globalen Rivalität die Nase vorn zu haben, bereits seinen Tribut. Ja, es stellten sich in bezug auf Afghanistan »viele schwierige Fragen«, räumte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Wochenende ein. Man habe auch schon »eine umfassende Untersuchung« eingeleitet. Doch stehe schon jetzt fest: Afghanistan sei »nicht die letzte Krise« gewesen, in der die NATO »handeln« werde. Das Bündnis werde auch in Zukunft »in anderen Ländern« operieren. Die Furcht, den Gang des globalen Geschehens nicht mehr zu dominieren, gestattet dem Westen keine Atempause.