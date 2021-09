Polen und Baltikum sehen Bedrohung

Riga. Die Außen- und Verteidigungsminister der baltischen Staaten und Polens haben bei einem Treffen in Lettland die gemeinsame Reaktion auf »konventionelle und hybride Bedrohungen« an ihren Grenzen diskutiert. Die Region verspüre ein »Sicherheitsdefizit« von Warschau bis Tallinn, sagte Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis am Montag in Riga. »Wir sind mit beispiellosen hybriden Bedrohungen konfrontiert.« Angesichts der Flüchtlingssituation an der Grenze zu Belarus und des russisch-belarussischen Militärgroßmanövers »Sapad« riefen die vier Länder die EU und die NATO zur Geschlossenheit auf. (dpa/jW)