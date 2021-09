Nigeria: Angreifer befreien 240 Häftlinge

Abuja. In Nigeria haben Angreifer bei einem Überfall auf eine Haftanstalt 240 Gefangene befreit. Zahlreiche Angreifer hätten sich am Sonntag abend ein »heftiges Feuergefecht« mit den Justizvollzugsbeamten der Anstalt in Kabba im zentralnigerianischen Bundesstaat Kogi geliefert, teilte ein Sprecher der Strafvollzugsverwaltung am Montag mit. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich den Angaben zufolge 294 Häftlinge in dem Gefängnis. Wer die Angreifer waren, ist unklar. (AFP/jW)