GDL prüft weiter Bahn-Angebot

Berlin. Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn bleibt das weitere Vorgehen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) offen. Die Organisation erklärte am Montag, sie prüfe immer noch die Offerte des Staatskonzerns und werde erst danach über das weitere Vorgehen informieren. Derweil verwies das Bundesverkehrsministerium erneut auf die Tarifautonomie in Deutschland, betonte aber auch: »Wir appellieren weiter an beide Seiten, schnellstmöglich eine Lösung zu finden.« (Reuters/jW)