Streikfront steht

Annette Riedl/dpa Entschlossen und bereit: Sie wollen den »Tarifvertrag Entlastung« durchsetzen (Berlin, 13.9.2021)

Sie lassen nicht locker. Beschäftigte der kommunalen Kliniken Vivantes und Charité setzten am Montag ihren unbefristeten Streik fort. In den kommenden Tagen würden jeweils rund 1.000 Pflegekräfte ihre Arbeit niederlegen, teilte Meike Jäger, Verdi-Verhandlungsführerin, am Montag mit. »Dabei sind Betten und ab Dienstag auch ganze Stationen zur vorübergehenden Schließung angemeldet.« Ferner gingen Streikwillige bei den ­Vivantes-Tochtergesellschaften für Transport, Reinigung und Verpflegung wieder in den Ausstand.

Zur Erinnerung: Verdi fordert für die Pflegenden in den Kliniken einen »Tarifvertrag Entlastung«. Das heißt? Einklagbare Mindestbesetzung auf den Stationen und bei Verstößen ein Belastungsausgleich für Beschäftigte – Geld oder Freizeit. Das ist nicht alles. Bei den Vivantes-Töchtern soll künftig der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) gelten. Motto: Ein Konzern, eine Belegschaft, ein Tarifwerk.

Verhandelbare Angebote seitens der Klinikgeschäftsführungen fehlten bislang, monierten Verdianer. Was genau? Etwa konkrete Zahlen über die Wechselschichtzulage, den Nachtzuschlag und die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Und bei den Vivantes-Töchtern? Laut Offerte vom Freitag hätten Beschäftigte dort ab 2028 Jobbedingungen nach dem TVöD. Inakzeptabel. »Damit sollen die Beschäftigten sieben Jahre hingehalten werden«, wird die stellvertretende ­Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Feldkötter gleichentags in einer Mitteilung zitiert. Diese Angebote böten keinen Anlass, den Streik auszusetzen, ergänzte Jäger.

Beide Klinikkonzerne reagierten ­bockig auf den Streikauftakt am Donnerstag voriger Woche. Ein »konstruktiver Verhandlungsprozess« würde dadurch zunichte gemacht, meinte eine Vivantes-Sprecherin auf jW-Nachfrage. Ähnlich die Aussage ihres Kollegen von der Charité: »Wer streikt, will nicht verhandeln.« Nur: Den Arbeitskampf auszusitzen, dürfte nicht klappen. Auch die Senatsmitglieder können das nicht – etwa der Finanzsenator und Vivantes-Aufsichtsratsvorsitzende Matthias Kollatz (SPD). »Er sowie die SPD-geführten Ressorts Gesundheit und Wissenschaft sind in der Verantwortung«, betonte Wolfgang Albers, gesundheitspolitischer Sprecher der Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, am Montag gegenüber jW. Am Geld könne eine Tarifeinigung nicht scheitern. Das habe der rot-rot-grüne Senat den landeseigenen Kliniken zugesagt. »Die Senatoren müssen jetzt ihrerseits den Druck auf die Geschäftsführungen erhöhen«, forderte Albers Linke-Kollegin Katina Schubert gegenüber dieser Zeitung. Salomonisch äußerte sich hingegen Lars Düsterhöft, Sprecher für Arbeit der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, auf jW-Nachfrage: »Beide Seiten müssen sich bewegen.« Streiks gehörten zum Tarifclinch, sie dürften aber nicht zum Selbstzweck werden, wenn gleichzeitig Verhandlungen möglich seien, so Düsterhöft weiter.

Selbstzweck ist es nicht, wenn Verdi den Aktionsgrad mittels Ausstand und Straßenprotest hoch hält. Am Dienstag ziehen Streikende zum Roten Rathaus, dem Sitz des Berliner Senats.