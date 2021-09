UNO fordert »Rettungsring« für Afghanistan

Genf. UN-Generalsekretär António Guterres hat bei einer Geberkonferenz für Afghanistan schnelle Hilfe angesichts der Lebensmittelkrise in dem Land gefordert. »Die Menschen in Afghanistan brauchen einen Rettungsring«, sagte Guterres am Montag in Genf. Mehr als 600 Millionen US-Dollar (rund 509 Millionen Euro) seien notwendig, um Hunger zu bekämpfen und den drohenden Kollaps des Landes zu verhindern. Die Konferenz, an der auch BRD-Außenminister Heiko Maas (SPD) teilnahm, war das erste Spendertreffen für das Land, seitdem die militant-islamistischen Taliban im August dort die Kontrolle übernommen haben. (dpa/jW)