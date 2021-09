Unterschätztes Risiko

China Daily via REUTERS Schwierig, stichhaltige Prognosen über die Zukunft der Industrieproduktion zu stellen. (Wuhan, 9.5.2020)

Kapitalisten und ihre Forschungsinstitute mahnen periodisch. Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), etwa. Er hält angesichts der andauernden Coronakrise wirtschaftliche Risiken für unterschätzt. »Wir sehen die Lage zu sehr durch die rosarote Brille«, meinte Fratzscher am Sonntag gegenüber dpa in Berlin. Weiter sagte er: »Wenn in China ein Hafen zugemacht wird, weil es dort einen Coronaausbruch gibt, dann ist das auch für die deutsche Wirtschaft ein großes Problem, weil Lieferketten gestört werden.«

Die hiesige Wirtschaft ist nach einem coronabedingten Einbruch im vergangenen Jahr wieder auf Wachstumskurs, getrieben vor allem vom Export. Belastend wirken indes Lieferengpässe bei wichtigen Materialien, Halbleitern für die Autoindustrie zum Beispiel. Ein weiteres Problem: Unternehmensinsolvenzen. »Ich glaube, dass wir da die eine oder andere böse Überraschung erleben werden. (…) Wir müssen immer mal wieder mit Rückschlägen in den nächsten zwei Jahren rechnen«, sagte Fratzscher. Richtig ist aber auch: Bislang zeigt sich die befürchtete Welle an Firmenpleiten nicht in der amtlichen Statistik.

Der DIW-Präsident äußerte sich ferner zur Inflationsrate. Im August lagen die Verbraucherpreise um 3,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. »Die höhere Inflationsrate ist eine willkommene Normalisierung der Preise«, frohlockte Fratzscher. »Nehmen Sie mal die Preisentwicklung von 2019, von 2020 und 2021 zusammen. Dann liegen wir im Durchschnitt deutlich unter den zwei Prozent, die wir als Preisstabilität definieren.« In dem Fall: Kein Grund zur Beunruhigung. Das seien nur Basiseffekte, so der DIW-Chef. (dpa/jW)