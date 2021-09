Katalonien: Großdemo an Nationalfeiertag

Barcelona. Zum katalanischen Nationalfeiertag La Diada haben mehr als 100.000 Unabhängigkeitsbefürworter in Barcelona demonstriert. Die Demonstration am Sonnabend stand unter dem Motto: »Wir werden für die Unabhängigkeit kämpfen und gewinnen«. Die städtische Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf 108.000, die Organisatoren gaben die Zahl mit 400.000 an. Wie in früheren Jahren begann die Demonstration in Barcelona um genau 17.14 Uhr Ortszeit – am 11. September 1714 hatten spanische und französische Truppen während des Spanischen Erbfolgekriegs Barcelona erobert. Kommende Woche ist die Wiederaufnahme von offiziellen Gesprächen zwischen der Regierung in Madrid und der katalanischen Regionalregierung geplant. (AFP/jW)