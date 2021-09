Zwei Französinnen für das Präsidentenamt

Paris. Während die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2022 bekanntgegeben hat, ist Marine Le Pen von ihrem Parteivorsitz zurückgetreten, um sich ganz dem Wahlkampf zu widmen. Hidalgo von der Sozialistischen Partei (PS) erklärte am Sonntag vor Anhängern in Rouen, sie kandidiere, um »ein gerechteres Frankreich aufzubauen«. In den Mittelpunkt ihres Wahlkampfs werde sie den Umweltschutz stellen. Präsidentschaftskandidatin Le Pen erklärte in Fréjus: »Ich werde die Präsidentin der französischen Freiheiten sein, und glauben Sie mir: Das wird alles ändern«. Interimschef des RN wird der EU-Abgeordnete Jordan Bardella. (AFP/dpa/jW)