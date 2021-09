Brennende Parteizentralen

imago images/Hindustan Times Auch in Neu-Delhi demonstrierten Mitglieder der CPI (M) am Freitag gegen die von der Regierungspartei angefachte Gewalt

Seit Tagen protestieren Kommunisten in Tripura und anderen Teilen Indiens gegen die von der rechten Bharatiya Janata Party (BJP) ausgehende Gewalt. Am vergangenen Mittwoch waren acht Büros der Kommunistischen Partei Indiens (Marxistisch), CPI (M), in dem nordöstlichen Bundesstaat sowie drei Medienhäuser mutmaßlich von Anhängern der Regierungspartei angegriffen worden. Darunter die der CPI (M) nahestehende Zeitung Daily Desharkatha.

Bei den Angriffen wurden mindestens zehn Personen verletzt, sechs Fahrzeuge sowie teils die Parteizentralen selbst angezündet. Laut Polizeiinformationen sind bisher zwei Personen festgenommen worden. Die Attacken folgten auf Zusammenstöße zwischen Anhängern der BJP, die in Tripura seit 2018 an der Macht ist, und der CPI (M) bei Veranstaltungen im Bezirk Sonamura am vergangenen Wochenende. Der ehemalige kommunistische Ministerpräsident Tripuras, Manik Sarkar, hatte dort seinen Wahlkreis besucht und eine Kundgebung organisiert, als es zu den Auseinandersetzungen kam.

Die Linksfront, deren größtes Mitglied die CPI (M) ist, verurteilte die Angriffe in einer Pressemitteilung aufs schärfste und forderte die Unionsregierung auf, unverzüglich einzugreifen und die Rechte der Bürger Tripuras zu schützen. Der Generalsekretär der CPI (M), Sitaram Yechury, wandte sich zudem in einem Brief an Premierminister Narendra Modi. Darin prangerte er an, dass die Art der Angriffe deutlich gemacht habe, »dass die Regierung des Bundesstaates ihrer verfassungsmäßigen Verantwortung für die Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung in grober Weise nicht nachkommt und die verfassungsmäßigen Rechte der Opposition auf die friedliche Organisation politischer Aktivitäten mit Füßen tritt«. Die Anschläge seien »im Voraus geplant« gewesen, und die Polizei, die vielerorts anwesend war, sei »stumme Zuschauerin« geblieben. Die BJP behauptete wiederum, die Gewalt sei von der CPI (M) ausgegangen, wie unter anderem The Wire berichtete. Ihr Sprecher Nabendu Bhattacharya rechtfertigte gar, die Angriffe auf die Medienhäuser seien »wohl ein Versehen gewesen«.

In Tripura verlaufen viele der politischen Linien anders als im übrigen Indien. Während die Bevölkerungsmehrheit in Tripura ehemalige Einwanderer aus dem Nachbarstaat Bangladesch stellen, sind die indigenen Gruppen eine wichtige politische Kraft. In den 1980er und 1990er Jahren gab es eine bewaffnete Unabhängigkeitsbewegung der indigenen Tripuri-Gruppen, die etwa ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Insbesondere in den 80er Jahren waren die Konflikte sehr gewalttätig. So galt Tripura, wie auch andere Bundesstaaten im Nordosten, bis 2015 als »Unruhegebiet«, in dem ein spezielles Gesetz der Armee weitreichende Befugnisse einräumte.

Es wird der Regierung der Linksfront zugeschrieben, diesen Konflikt seit 1993 mit einer Politik von »Frieden und Brüderlichkeit« beendet zu haben. Gerade die ältere Generation in Tripura ist vor allem darum loyal zur Linksfront. Zunehmend wandten sich aber viele der Jüngeren von dem kommunistisch geführten Bündnis ab, weil sie enttäuscht waren von ausbleibenden Jobs und andauernder Armut. Die Allianz aus BJP und der Front der Indigenen von Tripura (IPFT) konnte daher mit ihren Versprechen auf Beschäftigung und Entwicklung die Wahlen 2018 klar für sich gewinnen.

Die Unabhängigkeitsbestrebungen indigener Gruppen im Nordosten wandten sich ursprünglich vor allem gegen die Diskriminierung durch das mehrheitlich hinduistische Indien. Immer stärker aber richtet sich die Politik von Gruppen wie der IPFT auch gegen die Einwanderer aus Bangladesch, und sie gehen Bündnisse mit der rechten, hindu-nationalistischen BJP ein.

Angesichts der Angriffswelle konstatierte der ehemalige Premier Sarkar gegenüber The Wire, dass er solche Vorfälle während der Amtszeit der Linksfrontregierung nie erlebt habe. Für ihn und andere aus der CPI (M) sei das ein klares Zeichen dafür, dass die BJP ihre Unterstützung verliert und entsprechend reagiert.