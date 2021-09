Geschichtsstunde mit Laschet

Daniel Karmann/dpa Sehen so Sieger aus? Armin Laschet neben der CSU-Prominenz auf dem Parteitag in Nürnberg am Sonnabend

Er habe »geliefert«, konstatierte das Nachrichtenportal tagesschau.de am Sonnabend: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet habe auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg eine »für seine Verhältnisse wirklich gute, kämpferische Rede« gehalten. Die Süddeutsche Zeitung (SZ) fand dagegen vor allem die Angriffe Laschets auf die SPD »ziemlich zweifelhaft, vorsichtig ausgedrückt«. So unterschiedlich beurteilten Leitmedien den Auftritt des CDU-Vorsitzenden bei der Schwesterpartei, durch den zwei Wochen vor der Bundestagswahl das Ruder noch herumgerissen werden sollte.

Die Kritik der SZ bezog sich vor allem auf einen Satz, der auch von anderen Medien und von Politikern kritisiert wurde. Laschet hatte den Kurs, für den Fall einer Regierungsübernahme durch Sozialdemokraten und Bündnis 90/Die Grünen den Untergang des Abendlandes herbeizureden, noch verschärft. Es stehe »Spitz auf Knopf«, räumte der Redner mit Blick auf den Absturz der Union in den Umfragen ein. Dass nicht alles optimal gelaufen sei, »wissen wir ja selbst«, sagte er. Nun müsse man den Menschen aber erklären, dass es bei der Wahl darum gehe, wer in den entscheidenden Momenten der deutschen Geschichte für den richtigen Kurs stehe – und das seien CDU und CSU.

An dieser Stelle der Rede fiel der Satz, der für Aufregung sorgte. »In all den Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte standen Sozialdemokraten immer auf der falschen Seite«, sagte Laschet. Bei der SPD sorgte diese Aussage für große Empörung. »Die Union hat unter Laschet echt Anstand und Würde verloren. Sie gehört in die Opposition!«, schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter. Den Satz des CDU-Politikers konterte er mit der Bemerkung, er sei sehr stolz auf seine Partei. Die habe sich oft gegen die Konservativen durchgesetzt: etwa mit dem Nein zum Irak-Krieg, der Ostpolitik von Kanzler Willy Brandt und der Einführung von Mindestlohn und Grundrente. Bei einer SPD-Veranstaltung in Worms erklärte Klingbeil am Sonnabend, Laschet klinge »immer mehr wie ein Mini-Trump«.

Auch die Kovorsitzende der Partei Die Linke, Susanne Hennig-Wellsow, kritisierte Laschets Einlassung zur SPD. Was sich der Kandidat geleistet habe, sei »absolut inakzeptabel«, sagte sie am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Zu behaupten, die Sozialdemokraten hätten in allen Entscheidungen der Nachkriegsgeschichte immer auf der falschen Seite gestanden, sei »Geschichtsrevisionismus«. Angesichts der Kritik an dem Ausspruch ihres Kandidaten legte das Unionslager, wie die SZ am Sonntag berichtete, »Wert darauf, dass sich dieser Satz nur auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik bezogen habe«.

Den SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz griff der CDU-Chef in seiner Rede in Nürnberg an, vor allem weil dieser eine Koalition mit der Partei Die Linke bislang nicht ausgeschlossen hat. Die Union habe sich dagegen klar gegen die radikale Linke abgegrenzt, genauso wie gegen rechts, so Laschet. Eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken in einem Bündnis mit SPD und Grünen bezeichnete der Kanzlerkandidat als eine Gefahr für die innere und äußere Sicherheit und die Wirtschaft in Deutschland.

CSU-Chef Markus Söder suchte auf dem Parteitag demonstrativ den Schulterschluss mit Laschet. »Wir wollen, dass du Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wirst«, rief er ihm zu. Man werde die nächsten zwei Wochen gemeinsam »rocken«. Beim Nachrichtensender Phoenix spekulierte Söder, es könne »ja auch noch mal eine große Koalition kommen mit der SPD, wenn sie schwächer wird«. Entscheidend sei, dass die Union bei der Wahl vor der SPD liege.