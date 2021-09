Merkel pocht in Warschau auf Dialog mit Brüssel

Warschau. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrem Besuch in Polen Belarus wegen dessen Vorgehen im Flüchtlingsstreit mit den östlichen EU-Staaten scharf kritisiert. Wehrlose Menschen aus anderen Ländern würden als Subjekte »hybrider Attacken« benutzt, sagte Merkel am Sonnabend in Warschau. Außerdem rief sie Brüssel und Warschau zum Dialog im Streit um die polnischen Justizreformen auf. »Politik ist noch mehr, als nur zu Gericht zu gehen«, sagte sie nach ihrem Treffen mit Polens Regierungschef Mateusz Morawiecki. Möglicherweise gebe es bereits solche Gespräche, sagte Merkel. Andernfalls werde sich Berlin dafür einsetzen. (AFP/dpa/jW)