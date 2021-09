Afghanistan: Neue Regeln der Taliban veröffentlicht

Kabul. Während die internationale Staatengemeinschaft an diesem Montag zu einer Geberkonferenz für Afghanistan zusammenkommt, haben die Taliban neue Maßnahmen für das Land verkündet. So wird es an den Universitäten künftig nur noch getrennten Unterricht für Frauen und Männer geben. »Die Koedukation steht im Widerspruch zu den Grundsätzen des Islam sowie zu den nationalen Werten, Sitten und Gebräuchen«, sagte der amtierende Minister für höhere Bildung, Abdul Baghi Hakkani, am Sonntag in Kabul. Zudem sollen Polizei, Geheimdienste und Spezialkräfte Uniformen erhalten, sagte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid der dpa. (dpa/jW)