USA: FBI-Dokument zum 11. September freigegeben

Washington. Die US-Regierung hat am Sonnabend ein Dokument zu den Ermittlungen des FBI rund um eine mögliche Verwicklung Saudi-Arabiens in die Terroranschläge vom 11. September 2001 freigegeben. Das Memo der Bundespolizeibehörde legt Verbindungen zwischen einem mutmaßlichen saudischen Geheimagenten und zwei am Anschlag beteiligten Mitgliedern des Terrornetzwerks Al-Qaida offen. Das zensierte Memo zeigt allerdings keine direkte Verbindung zwischen Riad und den Terroristen. Hintergrund ist Druck von Opferfamilien auf Präsident Joseph Biden. Sie haben Saudi-Arabien verklagt und erhoffen sich von einer Veröffentlichung bislang unter Verschluss gehaltener Ermittlungsunterlagen neue Erkenntnisse. Das Geheimdienstmemo ist auf den 4. April 2016 datiert und basiert auf Gesprächen mit einer ungenannten Quelle in den Jahren 2009 und 2015. (AFP/jW)